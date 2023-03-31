“براكاج” لفتاة على متن تاكسي بخزندار..تفاصيل ومعطيات صادمة..

تعرّضت فتاة إلى عمليّة سلب باستعمال آلة حادة من قبل أحد المنحرفين أثناء تواجدها على متن سيارة أجرة “تاكسي” بجهة خزندار، حيث تولّى خلالها المعني فتح الباب الخلفي للسيّارة وسلبها حقيبة يدوية تحتوي على كمية من المصوغ ومبلغ مالي قدره 3 آلاف دينار.

وقد أمكن للوحدات الأمنية التابعة لمصلحة المتابعة الميدانية بالإدارة الفرعية لشرطة النجدة الجهوية من حصر الشبهة في المظنون فيه والتعريف به، ليقع بعد ذلك تحديد مكان تواجده نصب كمين محكم له والقبض عليه، ليتبيّن وأنه محل 13 منشور تفتيش بعد أن اعترف بارتكابه لعملية السلب المذكورة.

وبتقديم المعني إلى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي، تم الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل “السلب تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض” والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.