رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول ملف الهجرة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمواصلة النظر في ملف الهجرة واستعراض الأطر القانونية لممارسة أنشطة التوظيف بالخارج من أجل العمل على مزيد حماية طالبي الشغل.

كما استعرض المجلس الوزاري أبرز الخدمات الصحية التي تؤمنها الدولة التونسية للمهاجرين وطالبي اللجوء. وتابع استعدادات مختلف الوزارات المعنية للشروع في إرساء التأشيرة الإلكترونية ومراجعة النصوص القانونية ذات الصلة.

وقام المجلس بمتابعة تقدم عمل منظمة الهلال الأحمر التونسي وشركائه من أجل الإحاطة بالمهاجرين من الناحية الصحية والاجتماعية والإنسانية وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأثنى رئيس الهلال الأحمر التونسي الدكتور عبد اللطيف شابو على توصيات سيادة رئيس الجمهورية بتكليف المنظمة بتكثيف الإحاطة بالمهاجرين من الناحية الصحية والاجتماعية والإنسانية والنفسية، وجدد شكره إلى الحكومة على المتابعة الحثيثة لهذا الملف وإيلائه العناية الفائقة في سبيل معالجة ظاهرة الهجرة ضمن منهج متكامل، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع شركائها الوطنيين والدوليين على وضع برنامج توحيد الخدمات الإنسانية عبر إرساء خمسة نقاط خدمات إنسانية أولى في تونس.