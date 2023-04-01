إحباط 19 عملية اجتياز وإيقاف 531 مجتاز من بينهم 127 تونسي..

تمكنت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس والمهدية من إحباط 15 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة من جملة 19 محاولة “المناطق البحرية بالمنستير، صفاقس، والمهدية” وإيقاف 511 مجتاز من بينهم 109 تونسيين و 396 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء 5 يمنيين و1 مصري، أين تم تسجيل 243 مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وقضائية اتخذت الإجراءات القانونية في شأنهم.

هذا وقد كانت عملية النجدة والإنقاذ نتيجة تسرب مياه للقوارب، تعطب في المحركات، انسياب في المياه، وغرق مركب.

كما قامت الوحدات البرية في جبنيانة وشط مريم من ايقاف مجموعات متفرقة توانسة وأجانب كانوا على متن شاحنة وفي سيارات أجرة مجهزين بسترات نجاة وأجهزة تعقب للمواقع، كما تم حجز طبقات وقضبان حديدية وقوارير غاز وأجهزة لحام.

وفي سياق متصل بمراقبة المستودعات العشوائية لصنع المراكب تمكن مركز الحرس البحري بجرزونة وفرقة الإرشاد البحري في بنزرت من حجز 04 مراكب بصدد الصنع بدون وثائق أين تم مباشرة قضية عدلية في الغرض ضد صاحب الورشة.

ولا تزال وحدات الحرس الوطني مواصلة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.