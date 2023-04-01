عاجل/فضيحة: هذا ما فعله والي قابس ولهذا يتم التحقيق معه..

الماء سينقطع يوميا في هذا التوقيت..#خبر_عاجل

مباشرة الأبحاث مع والي قابس المقال..#خبر_عاجل

القصرين : حجز عدد 25 صفيحة من مادة القنب الهندي..

حجز 784 كلغ تفاح و397 كلغ فراولة و90 كلغ موز لدى تجّار بسوق الجملة..

2023/04/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بتطاوين بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، صباح اليوم السبت 01 أفريل 2023، من حجز 784 كلغ من مادة التفاح لدى تاجري جملة للخضر والغلال بسوق الجملة بتطاوين من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية.

كما تم بمحيط سوق الجملة حجز 90 كلغ موز لدى تاجر تفصيل بسبب الزيادة غير القانونية في الأسعار وبعدم الاستظهار بالفواتير وحجز 397 كلغ فراولو بمحيط السوق البلدي بتطاوين من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها.
هذا واكدت وزارة التجارة، انه سيتم ضخ المحجوز لدى فضاء تجاري بمدينة تطاوين باعتماد الأسعار القانونية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn