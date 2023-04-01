حجز 784 كلغ تفاح و397 كلغ فراولة و90 كلغ موز لدى تجّار بسوق الجملة..

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بتطاوين بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، صباح اليوم السبت 01 أفريل 2023، من حجز 784 كلغ من مادة التفاح لدى تاجري جملة للخضر والغلال بسوق الجملة بتطاوين من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية.

كما تم بمحيط سوق الجملة حجز 90 كلغ موز لدى تاجر تفصيل بسبب الزيادة غير القانونية في الأسعار وبعدم الاستظهار بالفواتير وحجز 397 كلغ فراولو بمحيط السوق البلدي بتطاوين من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها.

هذا واكدت وزارة التجارة، انه سيتم ضخ المحجوز لدى فضاء تجاري بمدينة تطاوين باعتماد الأسعار القانونية.