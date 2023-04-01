جريمة شنيعة بدوار هيشر: يقتل زوجته طعنا بالسكين ويحاول الانتحار..تفاصيل صادمة..

تعهد قاضي التّحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالبحث في ملابسات وفاة زوجة إثر تعرضها للطعن بسكين من طرف زوجها والذي حاول الانتحار بدوره بمنزل الزوجية بدوار هيشر من ولاية منوبة.

وحسب المعطيات الاولية فإن الزوجين يقطنان بحي الشباب بدوار هيشر من ولاية منوبة ولهما ابنان فتاة وشاب تتراوح أعمارهما بين 19و 21 عاما، وعرفت العلاقة بينهما مؤخرا تصاعدا في الخلافات لأسباب مختلفة.

وفق ما نقلته موزاييك فقد طلب الزوج ليلة أمس من ابنيه قضاء الليلة لدى جدّتهما بطبربة، وعند الصباح الباكر نشب خلاف بينه وبين زوجته فتولى طعنها بواسطة سكّين مما أرداها قتيلة على عين المكان وتولى إعلام أحد أقاربه بما كان يخطط له فتولى هذا الأخير إعلام أعوان الامن الذين حلوا بالمنزل مصحوبين بممثل النيابة العمومية ليتم العثور على الزوجة جثة هامدة تكسوها الدماء مع انبعاث رائحة الغاز من المنزل.

وتولى الأعوان البحث عن الزوج ليتم العثور عليه لاحقا في محيط المنزل والدماء تكسوه بدوره بعد أن تولى طعن نفسه على مستوى البطن ليتم نقله إلى المستشفى وتوصف حالته الصحية بالحرجة للغاية.