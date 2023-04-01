حجز 756 لترا من الزيت المدعم لدى مؤسسة تجارة بالجملة..

حجز فريق مشترك من أعوان المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة وعناصر من الشرطة البلدية، اليوم السبت غرة أفريل 2023، 756 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى إحدى المؤسسات التي تتعاطى تجارة المواد الغذائية بالجملة بحمام سوسة، وذلك بعد التأكد من تعمد صاحب المؤسسة الاتجار بهاته المادة بطرق غير قانونية والتفويت فيها في غير المسالك القانونية، وفق المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب.

وأوضح فوزي طالب، أن هذه العملية تندرج في اطار مواصلة التصدي للممارسات الاحتكارية والاتجار بمادة الزيت المدعم باعتماد أساليب تجارية ملتوية.

وقد تولى أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بالتعاون مع عناصر الشرطة البلدية، وفق ذات المصدر، تأمين المحجوز لإعادة ضخه في المسالك القانونية، وتحرير مخالفة اقتصادية ضد التاجر المخالف، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المؤسسة المعنية والمتمثلة في منعها من التزود بمادة الزيت المدعم.