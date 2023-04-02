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هذا ما قرره القضاء في حق والي قابس..#خبر_عاجل

2023/04/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد منير عروم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس موزاييك اليوم الأحد 2افريل 2023 استماع فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني لوالي قابس المعفى في واحدة من التجاوزات المنسوبة إليه أثناء أداء عمله .وأضاف انه تم الإبقاء عليه في حالة سراح إلى حين الاستماع إليه في قضايا أخرى.

وكان رئيس الجمهورية قد اعفى مساء يوم الخميس 30 مارس 2023 والي قابس من مهامه في بيان صدر على موقع رئاسة الجمهورية وكانت وزيرة العدل قد اذنت للنيابة العموميةإثر إعلان الإعفاء بمباشرة ابحاث في شبهة تجاوزات ارتكبها الوالي أثناء أداء عمله.

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