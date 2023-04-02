بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول-الجولة4): الملعب التونسي يواصل سلسلة نتائجه الايجابية

تابع الملعب التونسي سلسلة نتائجه الايجابية في منافسات مرحلة تفادي النزول و ذلك بمناسبة فوزه اليوم الاحد على امل حمام سوسة 2-1 بمعشب بوعلي لحوار في اطار الجولة الرابعة من السباق ليحافظ ابناء باردو قيادتهم للسباق في حين عاد نجم المتلوي الى اجواء الانتصار بتغلبه على ضيف اولمبيك سيدي بوزيد بنتيجة 2-1 بمناسبة ذات الجولة.

وضرب الملعب التونسي موعدا متجددا مع التالق بتحقيقه لانتصار جديد جاء هذه المرة خارج قواعده ضد امل حمام سوسة اذ رغم صعوبة المهمة و طبيعة المنافس الذي يعيش فترة ايجابية بقدوم الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب محمد دحمان الا ان ابناء حمادي الدو اثبتوا نضجا تكتيكيا كبيرا وواقعية في التعامل مع طبيعة المباراة وتمكنوا من اخذ الفارق لصالحهم بفضل هدف هيثم الجويني(62) ولم تشفع ردة فعل اصحاب الارض و الجمهور بتعديل الكفة بعد دقيقتين عن طريق دافيد اكبان, لهم بتفادي الهزيمة, حيث اهدى اللاعب وسام بوسنينة (67) هدف الانتصار حيث عزز به الملعب التونسي زعامته للمجموعة ب14 نقطة في حين تجمد رصيد امل حمام سوسة في 4 نقاط بالمركز قبل الاخير.

ومن جهته توفق نجم المتلوي في تحقيق 3 نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه اولمبيك سيدي بوزيد حيث فرض ابناء المتلوي سيطرة ميدانية على مجريات اللعب كللها باسبقية مريحة بفضل جوزيف موزينغا(74)/هاشم عباس (70) واكتفى فريق سيدي بوزيد بتذليل الفارق من اقدام زياد الزعفوري(85)

ورفع نجم المتلوي بفضل فوزه مساء اليوم رصيده الى 9 نقاط بالمرتبة الثالثة في جدول الترتيب العام في حين لايزال اولمبيك سيدي بوزيد يقبع في المركز قبل الاخير ب4 نقاط.

وكان النادي الرياضي البنزرتي قد افتتح مساء امس السبت الجولة بتحقيق الانتصار خارج قواعده على حساب مستقبل سليمان بنتيجة 1-صفر.

وجاء هدف فريق عاصمة الجلاء عن طريق اللاعب موسى سو الذي توفق في هز شباك المنافس في دق77 ليهدي الاصفر و الاسود 3 نقاط ثمينة.