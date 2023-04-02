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قيمتها تفوق 1.2 مليون دينار: ضبط بضاعة مهربة..

2023/04/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية مرورية تابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالشمال يوم أمس 2023 وعلى مستوى الكلم 15 محول حمام الأنف من ضبط شاحنة متكونة من عربة مركبة على ملك إحدى الشركات الخاصة تحتوي على بضاعة مختلفة من مواد تجميل، ملابس وأحذية رياضية، علب سجائر، دمى أطفال، وقطع غيار سيارات وغير خاضعة لقاعدة إثبات المصدر، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني مساء اليوم.
وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بأكثر من 1.21 مليون دينار. و تمت استشارة النيابة العمومية ببنعروس التي أذنت بتحرير محضر جبائي ضد السائق وإحالة المحجوز على فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية ببنعروس.

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