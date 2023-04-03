أخصائية تغذية توصي الصائمين بتناول الحليب ومشتقاته في السحور والمأكولات الغنية بأوميغا3

دعت أخصائية التغذية، اسلام بن الأكحل الشريف اليوم الاثنين الصائمين وخاصة الأطفال البالغين الى اتباع حمية متوازنة في وجبتي الإفطار والسحور تعتمد على الحليب ومشتقاته لتحفيز هرمون النمو ومأكولات أخرى غنية بالاوميغا 3 لتسهيل التركيز خاصة لدى التلاميذ.

وأضافت اسلام بن الأكحل الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحمية المتوازنة تساهم في تجنب المشاكل الصحية والاجهاد، داعية الصائمين وخاصة الأطفال الذين يصومون لأول مرة بالعودة الى العادات التونسية في السحور.

وشددت في هذا الصدد على ضرورة تناول المأكولات التي تحتوي على سكريات بطيئة الامتصاص في السحور مثل النشويات خاصة ان كانت تحتوى على الحبوب الكاملة والحليب ومشتقاته الذي يساهم في تحفيز هرمون النمو والمأكولات الغنية بالألياف مثل الخضار والغلال.

وللمساعدة على التركيز، أوصت أخصائية التغذية بتناول مأكولات في وجبة السحور تحتوى على الاوميغا 3 الموجودة في الفواكه الجافة كما يساعد تناول التمور على تحفيز التركيز.

وأكدت على ضرورة تجنب الأكلات الدسمة والأكلات التي تحتوى على معدلات هامة من السكر مثل المرطبات والعصائر الصناعية والحلويات لتسببها في رفع معدلات السكر في الدم.