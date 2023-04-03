بطولة اسبانيا : هدف كوريا المتأخر يمدد سلسلة أتليتيكو الخالية من الهزيمة

منح هدف متأخر من البديل أنخيل كوريا أتليتيكو مدريد انتصاره الرابع على التوالي بفوزه على ريال بيتيس 1-صفر يوم الأحد ممددا سجله الخالي من الهزيمة في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم إلى 11 مباراة.

ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني المركز الثالث برصيد 54 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع ويتأخر بخمس نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب.

واقترب أتليتيكو من حسم مقعده في رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

وهو الانتصار الرابع على التوالي لأتليتيكو في البطولة بعد تعادله 1-1 خارج أرضه مع ريال مدريد في قمة العاصمة.

ونجح البديل كوريا في تسجيل هدف الفوز قبل خمس دقائق من النهاية بعدما ركض وترك المدافعين خلفة ليطلق تسديدة من منتصف منطقة الجزاء في الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى محرزا هدفه السادس في البطولة هذا الموسم.

وقال كوريا لمنصة دازون “أنا سعيد بالهدف وبمساعدة فريقي في الفوز. تعلق الهدف بالمراقبة وتوقع ماذا سيفعل الدفاع، تخيلت المشهد ونفذته وسددت بعد دخول منطقة الجزاء”.

وتابع “حققنا العديد من الانتصارات المتتالية والفريق يمضي بشكل جيد ونتمنى الاستمرار هكذا حتى النهاية”.

وسيطر أتليتيكو منذ بداية اللقاء لكن حتى هدف لاعب الأرجنتين باءت محاولاته الهجومية بالفشل أمام دفاع بيتيس الصلب والحارس روي سيلفا الذي تدخل لإنقاذ ست فرص.

وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا “عند مواجهة منافس يتقن الدفاع مثل بيتيس يكون أنخيل من أفضل اللاعبين في تنفيذ مهمة الاختراق”.

وأضاف “إنه حاضر دائما ومندمج، مستوى الفريق يسعدني، نفذ اللاعبون المهمة من أجل إسعاد الجماهير”.

ويلتقي أتليتيكو مع رايو فايكانو يوم الأحد المقبل بينما يستضيف بيتيس فريق قادش المهدد بالهبوط.