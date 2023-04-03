وزارة التجهيز تحسمها بخصوص المساكن الاجتماعية وتكشف..#خبر_عاجل

أكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي، اليوزم الإثنين، أن “المساكن الإجتماعية جاهزة في انتظار تحديد قائمات المنتفعين بها من قبل الولاة”.

وأقر المصدر ذاته ان “لجان جهوية تحت اشراف الولاة هي التي تحدد قائمات المنتفعين بعد دراستها ومراجعتها حتى تسلم هذه المساكن لمستحقيها”.

وأفاد السنوسي أن “دور الوزارة يقتصر على اعداد المساكن وتوفير التمويلات وحل المشاكل العقارات والبناءات”.

ولفت السنوسي في تصريح لاذاعة شمس آف آم إلى أن “الوزارة حتى بعد اتمام انجاز هذه المساكن تشرف على صيانتها وحراستها في انتظار تسليمها إلى مستحقيها”.

كما أشار السنوسي إلى أنهم في تواصل مستمر مع الولاة من أجل التسريع في تحديد القائمات، مشددا على ضرورة اتمامها في أقرب الآجال.