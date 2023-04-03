قابس: نحو التحسين المستدام للانتاجية والقدرة التنافسية للرمان ومشتقاته

يعد دعم التحسين المستدام للانتاجية والقدرة التنافسية لمادة الرمان ومشتقاته بجهة قابس، الذي تفوق كلفته 1.6 مليون دينار، من المكونات الهامة التي يتضمنها برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ” ارادة ” بالجهة.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما جاء في وثيقة تحصل عليها صحفي “وات” من ادارة المشروع، الى تحسين امكانيات انتاج الرمان، ودعم قدرات البحث في استعمالاته، ودعم التكوين في القطاع وتثمين منتوج الرمان مع المحافظة على خصوصيات الجهة وتثمين شهادة الرمان البيولوجي والتسمية المثبتة للأصل ومؤشرات المنشأ للرمان القابسي.

وطالب بهذا المشروع، الذي انطلق انجازه في موفى سنة 2020 ويتواصل الى حدود الشهر الرابع من سنة 2024، معهد المناطق القاحلة وشاركه في ذلك الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس والشركة التعاونية “الرمانة” بكتانة والشركة التعاونية “الأمل” بالزارات وهي أطراف تم ابرام ثلاث اتفاقيات شراكة فيما بينها.

وتم في اطار هذا المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، انجاز العديد من المكونات التى من بينها زراعة 17380 شتلة رمان وانشاء منبت معتمد (بيولوجي ) لاكثار الأصناف المحلية للرمان، حيث تم لهذا الغرض اقتناء وتركيب 03 بيوت محمية وجرار دفع رباعي.

كما تم الانطلاق في الاعلام والترويج والتسويق للعلامة المثبتة للأصل رمان قابس وتركيز ضيعة للأصناف المحلية من الرمان في محطة شط الفريك للتجارب الزراعية التابعة لمعهد المناطق القاحلة بشنني، حيث تم اجراء مسح على عدد قليل من الأصناف المحلية في عدة جهات وغراسة مجموعة من هذه الأصناف بالضيعة.

وسيتم في اطار هذا المشروع احداث وحدة لانتاج المستسمد البيولوجي واقتناء وتركيب محطة لتوليد الطاقة الشمسية لضخ مياه الري، اضافة الى انجاز مكونات أخرى من بينها احداث بنك للموارد الجينية لفسائل الرمان ومخبر لتكاثر التريكوجرام للمعالجة البيولوجية للأمراض واعداد دليل للممارسات الفلاحية الجيدة يتلاءم مع قطاع الرمان.