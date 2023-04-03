عاجل: هذا أول ما قاله سعيد في أول ظهور له..

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شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 3 أفريل 2023، على أنّ المسّ بالسلم الأهلية في تونس أمر غير مقبول، معتبرا أنّ بعض الجهات تسعى إلى خلق الأزمات في البلاد، من خلال الترويج إلى أنّ البلاد في حالة شغور.

ونبّه قيس سعيّد إلى أنّ تونس وطن وشعب ودولة، وليست ملفا كما يظنّ البعض، قائلا: “الشعب التونسي هو الذي يحسم اختياراته.. نحن مواصلون العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب الذي يُريد حياة كريمة”.

وأردف: “غاب الرئيس يوميْن فأصبحوا يتحدّثون عن ضرورة اعتلاء الجيش الحكم.. هناك دولة وقانون، ولا بدّ أن تقضي المحاكم في الدعوة إلى الانقلاب على السلطة”.

وتابع: “كنت أنوي الخروج إلى الشارع أمس فرحا بالغيث النافع في تونس..”.

وعبّر قيس سعيّد في هذا السياق، عن أمله في الخروج من الأزمة المائية، منبّها إلى ضرورة وضع سياسة مائية في المستقبل، حتّى لا نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع، وفق تعبيره.

واعتبر رئيس الدولة أنّ الأزمة الحالية هي نتيجة إهمال عشرات السنوات، قائلا: “كان لنا سدّ بني مطير من أفضل السدود.. سدّ وادي الأخماس أيضا لم يعد موجود”.