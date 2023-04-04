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إيطاليا تعلن استعدادها إرسال مساعدات بقيمة 100 مليون يورو الى تونس..

2023/04/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أمس الاثنين عن تقدم في “الاتجاه الصحيح” بشأن تونس، التي يجب منع “الانهيار المالي” فيها، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل بهذا الصدد.

وتحدث تاياني، خلال ندوة صحفية في أعقاب الاجتماع الوزاري حول دول غرب البلقان، عن “موقف أكثر انفتاحا” من جانب المجتمع الدولي، ردا على سؤال حول قرض منتظر من صندوق النقد الدولي لتونس. وقال “يبدو لي أن الوضع الآن متاحا أكثر من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وأيضًا على الجانب الأوروبي بعد زيارة مفوض الشؤون الاقتصادية” باولو جينتيلوني لتونس مؤخرا.

وأشار إلى أن إيطاليا على استعداد لإرسال مساعدات تبلغ 100 مليون يورو إلى تونس، منها 50 مليونًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وقال “نحن على اتصال مستمر بالحكومة التونسية. من الضروري مساعدة هذا البلد وفي نفس الوقت من المهم تنفيذ الإصلاحات” وفق تعبيره.

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