بعد ايقاف “ميقالو”: أمين قارة يفجرها ويكشف تفاصيل وحقيقة القضية..#خبر_عاجل

تم فجر الأحد ايقاف “الكرونيكور” وسيم الحريصي شهر “ميقالو” تنفيذا لحكم يقضي بسجنه سنتين اثر قضية رفعتها ضده قناة التاسعة.

وفي هذا الإطار كشف الإعلامي بقناة الحوار التونسي أمين قارة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك تفاصيل عن القضية المرفوعة ضد “ميقالو” مؤكدا أنها ليست قضية تحيل كما يروج البعض وفق تعبيره.

وأوضح أمين قارة أن “ميقالو” لديه مستحقات مالية لدى القناة فابتكر طريقة طريفة لاعادتها قائلا “”واحد يسأل واحد أعوام فلوس استنبط طريقة طريفة وخذي فلوسو..””

كما كشف في ذات السياق أن القناة لم تمكن العديد من الذين عملوا معها من مستحقاتهم ومنهم هو داعيا إلى التنازل عن القضية في حق ميقالو كما تنازل هو وغيره عن حقهم مراعاة للعشرة وفق تعبيره.