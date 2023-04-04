كاس الملك سلمان للاندية العربية : النادي الصفاقسي يكتفي بالتعادل ذهابا امام نادي قطر

اكتفى النادي الصفاقسي اليوم بملعب لطيب المهيري بصفاقس بتعادل سلبي مع ضيفه نادي قطر في الدور الاول لمسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم ليتاجل حسم التاهل للدور المقبل الى مباراة الاياب المقررة ليوم 11 افريل المقبل في الدوحة.

وامام جماهير غفيرة العدد، وفي سهرة رمضانية واجه النادي الرياضي الصفاقسي ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة كأس الملك سلمان للاندية ضيفه نادي القطر القطري معززا بابرز عناصره. واختار مدربه الجديد حسام البدري في أولى مباراة له كإطار فني على رأس فريق عاصمة الجنوب اعتماد خطة هجومية . ودخل النادي الصفاقسي المباراة بقوة وكاد ان يحرز هدفا منذ الدقيقة الثانية لو لم يتصدى حارس نادي قطر ساطع العباسي لتسديدة محمد النصراوي من داخل منطقة العمليات.

وسيطر ابناء حسام البدري على مجرى اللعب بفضل الرسم التكتيكي ذي الطابع الهجومي المتبع على ردهات الشوط الاول من المقابلة لكن دون إدراك مرمى نادي قطر الذي اكتفى بتعزيز خط الدفاع بقيادة المغربي بدر بانون . كما ان الضيف القطري لم يصل إلى مرمى ايمن دحمان الا في مناسبةاو مناسبتين ودون خطورة تذكر. واتسم اللعب في الشوط الاول عموما بحذر من الجهتين ولم يصنع مهاجمو الفريقين فرصا تهدد الحارسين من الجهتين .

وفي الشوط الثاني واصل النادي الصفاقسي بحثه عن التهديف وقام المدرب البدري باقحام كلا من محمد كونتي مكان آمين الله الحبوبي وبركات الحميدي مكان دياكيتي لانعاش الخط الأمامي.

لكن الفريق اصطدم بمنافس عنيد خرج من انكماشه الدفاعي وذهب لتهديد مرمى الحارس ايمن دحمان خاصة عن طريق القائد سيباستيان سوريا الذي سدد في مناسبة أولى فوق المرمى وفي مناسبة ثانية ولكن دحمان حول كرته إلى ضربة زاوية. بعد ذلك تحولت الفرص المانحة الى الجهة المقابلة وكاد محمد كونتي ان يسجل هدف الافتتاح في الدقيقة 85 حين تلاعب بالدفاع المنافس والحارس ولكنه أخطأ المرمى عند التسديد.

وحاول البدري تدعيم خط الوسط باقحام نابي كامارا مكان محمد علي الطرابلسي وحسين علي مكان أشرف الحباسي ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة دون أهداف ويؤجل الحسم إلى مباراة العودة المقررة ليوم 11 افريل المقبل في الدوحة

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ادار المقابلة الحكم الليبي عبد الواحد رمضان.

_ تشكيلتا الفريقين

– النادي الصفاقسي

أيمن دحمان /محمد صالح المهذبي /محمد أمين الحمروني /محمد النصراوي /علاء غرام /موسى كونتي /أسامة البحري /محمد علي الطرابلسي ( عوضه نابي كامارا) /أشرف الحباسي( حسين علي ) / آمين الله الحبوبي ( عوضه امين الله كونتي )/إسماعيل دياكيتي ( عوضه بركات الحميدي )

– نادي قطر القطري

ساطع العباسي /عمر العمادي /راؤول ساندا /خافير مارتينيز /بشار بنيان /ناصر بخش/ بدر بنون /معتز البسطامي /عيسى بلنكي اندريس سوريا /إبراهيم عبد المجيد

تصريحات

– حسام البدري ( مدرب النادي الصفاقسي)

” كانت مباراة مهمة للفريق في اول موعد لي معه .لقد مرت فترة وجيزة منذ بداية اشرافي على الفريق . اداء اللاعبين كان مرضيا اليوم . هناك تطور في اداء الفريق. قدومي لتدريب الفريق جاء على اساس تركيز مشروع رياضي . كنا نتمنى ان نحسم الحوار في مباراة الذهاب اليوم . نتمنى ان نتوفق في ذلك في لقاء الاياب . احيي اللاعبين الشبان الذين طبقوا التوصيات بقدر مقبول . اعتقد انها بداية جيدة لفريقي امام فريق كبير”

– يوسف السفري ( مدرب نادي قطر )

” كنا ننتظر ان تكون المباراة صعبة اليوم امام النادي الصفاقسي . فريقي كان منظما في الخط الدفاعي على الوجه المطلوب . كانت المقابلة ممتازة من الفريقين ودارت في اجواء متميزة في الميدان وعلى المدارج . انا راض على اداء اللاعبين وان كانت النتيحة غير كافية للتاهل للدور المقبل . اعتقد ان مهمتنا في مباراة الاياب ستكون صعبة حيث سيكون الضغط مسلطا على فريقي كما كان اليوم مسلطا على النادي الصفاقسي”