صندوق النقد الدولي يصدر بيان هام..

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على اتفاقية لمدة عامين مع المغرب لتتمتع المملكة بخط ائتماني مرن تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات دولار، أو ما يعادل 417٪ من عضويتها في الصندوق.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل “سياساته” و “أساسياته الاقتصادية القوية وتصميمه على مواصلة هذه السياسات في المستقبل”.

وأوضح أن الصفقة من شأنها أن “تزيد الاحتياطيات العازلة الخارجية للمغرب” مع “المساعدة في التغلب على الصعوبات في إعادة بناء الفضاء التشغيلي من خلال السياسات ، مع تسريع تنفيذ أجندتها الخاصة بالإصلاحات الهيكلية في بيئة تتميز بزيادة المخاطر الخارجية”.