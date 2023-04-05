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جندوبة: مصالح المراقبة الاقتصادية تحجز اكثر من 3 اطنان من الخضر والغلال بالاضافة الى مواد مدعمة

2023/04/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية، التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، اليوم الاربعاء، أكثر من طنين من الفلفل واكثر من طن من الطماطم ونحو 195 كلغ من الخيار.

وجاءت عملية الحجز إثر مداهمة لمخزن عشوائي بجندوبة استند في عملية تنفيذه التي شارك فيها فريق من الحرس البلدي، الى قرار قضائي صادر عن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وفق ما أكده المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة لمجد الماجري ل”وات”.

واضاف الماجري ان مصالح المراقبة حجزت ايضا، يوم أمس الثلاثاء، 250 قنطارا من الفرينة المدعمة و100 كلغ من السكر المدعم و42 لترا من الزيت النباتي و79،5 كلغ من التفاح.

واكد بالمناسبة ان عمليات مداهمة المخازن العشوائية، التي عادة ما تنشط في شهر رمضان بشكل لافت، متواصلة وستطال كل من يخالف التراتيب والإجراءات القانونية المعتمدة في تنظيم مسالك التوزيع والتصدي لكل الاشكال التي لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة.

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