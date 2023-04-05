قدرت قيمتها المالية بـ 638 ألف دينارا : إيقاف حافلة سياحية محملة ببضاعة في بن قردان

افتتاح نقطة بيع جديدة من المنتج الى المستهلك بهذه الجهة..

نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

جلسة عمل وزارية حول التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي

كميّات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة المنقضية

2023/04/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجل خلال الساعات 24 المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس، الثلاثاء، إلى السابعة من صباح، الإربعاء) تواصل نزول كميّات متفاوتة من الأمطار. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية تونس// تونس قرطاج 3 / سيدي بوسعيد 4 /

//ولاية جندوبة// فرنانة 7 / وادي مليز 2 / سد بوهرتمة 1 / طبرقة 11 / غار الدماء 1 / عين دراهم 1 /

//ولاية نابل// بوعرقوب 20 / دار شعبان 7 / بني خيار 7 / تاكلسة 4 / دار علوش 1 / الحمامات 1 / قليبية 3 / حمام الغزاز 4 / بني خلاذد 11 / نابل 9 / سليمان 10 / منزل بوزلفة 5 / بوعرقوب 3

//ولاية زغوان// مقرن 1 /

//ولاية سوسة// هرقلة 1 / كندار 6 / المسعدين 1 / أكودة 1 / القلعة الكبرى 2 / القلعة الصغرى 1 / النفيضة 4 / شط مريم 5 / حمام سوسة 2 / سوسة 2 / سيدي بوعلي 3 / بوفيشة 1 /

//ولاية الكاف// تاجروين 1 / قلعة سنان 2 / الجريصة 1 / القلعة الخصباء 2 / نبر 1 /الدهماني 1 / الكاف 1 / محطّة الكاف 2 / القصور 2 /

//ولاية بن عروس// الخليدية 5 / بومهل 7 / مقرين 9 / المحمدية 3 / مرناق 2 / رادس 8 / بن عروس 6 / حمام الألنف 19 / بئر الباي 11 /

//ولاية المنستير// الساحلين 1 / بنبلة 3 / قصيبة المديوني 2 / الوردانين 1 / طبلبة 1 / معتمر 3 / خنيس 4 / صيادة/لمطة/بوحجر 2 / المكنين 1 / المنستير الميناء 3 / قصر هلال 2 / طبلبة INRAT 1/

//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 2 / غزالة 6 / العزيب 3 / أوتيك 3 / سونين 20 / ماطر 14 / سجنان 3 / تينجة 3 / رأس الجبل 6 / بنزرت 2 / سيدي أحمد 3 / غار الملح 7 /

//ولاية القيروان// السبيخة 5 / العلم 5 / سد نبهانة 4 /

//ولاية باجة// تستور 4 / تيبار 1 / سد كسّاب 1 / نفزة 4 /

//ولاية سليانة// سيدي بورويس 3 / مكثر 2 / العروسة 2 / سليانة 2 / قعفور 1 / برقو 3 /

//ولاية المهدية// الشابة 2 / سيدي علوان 1 /

//ولاية منوبة// شواط 2 /

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn