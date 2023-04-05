الإطاحة بنسوة تعمدن السرقة المتتالية من محلات تجارية..وهذه التفاصيل..



تبعا لتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لمقطع فيديو يوثق عملية سرقة بعض الملابس من داخل محل تجاري تم إرتكابها من طرف عدد 02 نساء تعمدتا الدخول إلى المحل المذكور وإخفاء بعض الملابس تحت طيات ثيابهما قبل المغادرة وقد تكررت هذه العمليات في عدة مناطق من الجمهورية.

وبإيلاء الموضوع الأهمية القصوى من طرف الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس وبتفعيل العمل الإرشادي أمكن لها من الإطاحة بهما.

هذا وتبين أن الأولى صادر في شأنها عدد 03 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل السرقة والثانية صادر في شأنها منشور تفتيش من أجل العنف.

بمراجعة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية ومده بجميع الحييثيات والمعطيات أذن بمباشرة محضر عدلي موضوعه السرقة والإحتفاظ بهما.