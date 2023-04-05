دعم ومرافقة 51 شركة ناشئة لنساء نجحن في قطع أشواط هامة في ريادة الأعمال

تمتعت 51 شركة ناشئة لنساء نجحن في قطع أشواط هامة في ريادة الأعمال بالدعم والمرافقة صلب برنامج “إبدئي تونس” والذي أطلقته Flat6Labs ، المبادرة الخاصة بالنساء التونسيات رائدات الأعمال في مختلف المجالات من جميع أنحاء البلاد.

وتمكنت 45 سيدة أعمال، حسب بلاغ اصدره المشرفون على البرنامج، من الحصول على المرافقة التقنية، والدعم اللازم لتطوير المشاريع وتعزيز قدرة مؤسساتهن على التكيف مع التغييرات الرقمي، وذلك من خلال تنظيم 3 دورات تكوينية صلب هذا البرنامج، وعبر الورشات التي تخللتها حوالي 241 جلسة عمل ومرافقة.

واستفادت رائدات الأعمال من خبرة 66 مدربا ورواد أعمال لتمكينهن من توسيع شبكتهن في المنطقة وخارجها لمدة 18 شهرًا.

وتمكنت صلب هذا البرنامج 21 شركة ناشئة من الحصول على علامة “Startup Act” ،لتصبح اليوم قادرة على تحقيق أرباح، بما في ذلك 20 شركة من خارج تونس الكبرى، فضلا عن وصول 15 شركة ناشئة الى مصادر التمويل.

وأكدت فاتن العيسي، المديرة المساعدة لـ Flat6Labs : “، حسب ذات البلاغ تمكن برنامج “إبدئي تونس” من تسليط الضوء على أهمية دعم رائدات الأعمال من خلال ضمان وصولهن إلى الموارد الكفيلة بتحقيق النجاح.

وقالت إن الإنجازات التي تحققت من خلال هذا البرنامج تمثل “مصدر فخر لنا جميعًا كنساء، ولكن أيضًا لمنظومة ريادة الأعمال بأكملها في تونس.” وخلال الحفل الختامي الذي أقيم نهايو الاسبوع الماضي، قدمت 7 من صاحبات الشركات الناشئة العاملة في قطاعات متنوعة مثل تكنولوجيا الغذاء والتجارة الإلكترونية وبرامج الأعمال والعناية الشخصية وخدمات رعاية الحيوانات …. ثمار 4 أشهر من العمل.