الرئيس قيس سعيّد يُعلن احترامه آجال الإنتخابات المقبلة ويؤكد عدم تخليه عن المسؤولية “لمن لا وطنية له”

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أنّ آجال الإنتخابات المقبلة سيقع احترامها وأنّ ترشحه مجددا إلى منصب الرئاسة، مسألة سابقة لآوانها، قائلا إنه “لن يتخلى عن المسؤولية، لمن لا وطنية له”.

وأضاف أنّه “سيسلّم المشعل لمن سيختاره الشعب”، وذلك في تصريح صحفي على هامش إشرافه اليوم الخميس بروضة آل بورقيبة بالمنستير، على موكب إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة.

وأوضح سعيّد أنّ مسألة الترشح للرئاسية القادمة، “لا تخامره”، ملاحظا أن “ما يهمّه حقا هو الوطن والشعور بالمسؤولية وليست المناصب”. وقال “إن الأمر لا يتعلّق بالأشخاص وإنما بكيفية التأسيس لمرحة جديدة في تاريخ تونس والتأسيس للمستقبل، دون انتكاسات”.