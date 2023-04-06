300 نوع من الدواء مفقود من السوق التونسية..!

هذا ما قاله سعيد عن ترشحه مجددا للرئاسة..

محطة إستخلاص هرقلة: الإحتفاظ بنفرين و حجز كمية من الأقراص المخدرة..

سعيد يحسمها بخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..وهذا ما قاله..#خبر_عاجل

البرلمان: جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الدّاخلي

2023/04/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ اليوم الخميس، عن تنظيم جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتصويت عليه، بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، على الساعة العاشرة صباحا، مشيرا إلى أنه تم التمديد في آجال تمكين النواب من تقديم مقترحات التعديل بخصوص مشروع النظام الداخلي إلى غاية يوم السبت 8 أفريل 2023 على الساعة منتصف الليل.
وسينظر المجلس كذلك في بداية الجلسة، في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم هذه الجلسات العامة.
يُذكر أنّ لجنة النّظام الدّاخلي كانت صادقت يوم الاثنين 3 أفريل الحالي، على الصّيغة الأوليّة لمشروع النظام الداخلي للبرلمان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn