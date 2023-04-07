سليانة: تنفيذ 2288 زيارة تفقد خلال النصف الأول من شهر رمضان وحجز كميات من المواد الغذائية المتعفنة

نفذت مصالح السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإشتراك مع فرق المراقبة الاقتصادية 2288 زيارة تفقد خلال النصف الأول من شهر، تم خلالها حجز 25 كغ من المواد الغذائية المتعفنة و10 كغ من منتجات الألبان و19 كغ من الحلويات و260 كغ من الغلال و50 كغ من اللحوم البيضاء و277 كغ من الخضر و203.5 لترات من العصائر و280 كغ من اللحوم الحمراء .

وشدد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالفرع الجهوي عدنان العبيدي، على خطورة العصائر المهربة المتأتية من دولة مجاورة، لاحتوائها على ملون غذائي يتسبب في حساسية مفرطة لدى الأطفال ونقص في الإنتباه وحساسية لدى مرضى الربو وطفرات قد تؤدي لظهور مرض السرطان

واضاف انه سيقع تكثيف العمل الرقابي خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ليشمل محلات المرطبات والمخابز في الفترة الليلية

من جهتها، حررت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ضمن فريق مشترك خلال نفس الفترة، 288 محضر بحث، وحجزت 286 لترا من الزيت المدعم فضلا عن إتلاف كمية هامة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك