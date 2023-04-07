بسبب السيارة X6: محمد بوغلاب يمثل اليوم أمام فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني..

حادث اصطدام بين لواج وشاحنة..وهذه حصيلة الجرحى..

بعد تصريحات سعيد حول صندوق النقد الدولي: تراجع سندات تونس بالعملة الصعبة..

محاولة انتحار تلميذة بكالوريا داخل معهد بالمنستير..وهذه التفاصيل..

متابعة/حادث قطار الحبوب بصفاقس: احداث لجنة للتحقيق..

2023/04/07 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

قررت وزارة النقل، اليوم الجمعة، احداث لجنة تحقيق في اسباب حادث قطار نقل البضائع الذي جد بجهة صفاقس يوم أمس وتحديد مسؤولية كل الاطراف المتسببة فيه على ان تقدم تقريرها قبل يوم 10 افريل الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه اللجنة ستتولى اقتراح الاجراءات التصحيحية والتوصيات لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث بما يمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة ازاء كل من ثبت تقصيره او إخلاله او تهاونه في أداء واجبه او في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. كما أشارت الى أن وزير النقل ربيع المجيدي أقرّ بأن تتقدم اللجنة بتقريرها حول التحقيق في ملابسات هذا الحادث والتوصيات ذات الصلة في أجل اقصاه يوم الاثنين10 افريل الجاري.

وكان حادث قطار نقل حبوب قد جد امس على مستوى محطة صفاقس وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها لاحقا أن هذا القطار انطلق من محطة صفاقس في اتجاه محطة القلعة الصغرى، وواجه عطبا فجئيا في القاطرة حسب المعطيات الأولية انجر عنه انحدار للقطار إلى حدود محطة صفاقس مما خلف خسائر مادية دون أن يؤدي الى أضرار بشرية .

وأشارت الشركة ، في سياق متصل، الى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة وأسبابها وتحديد المسؤوليات تباعا

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn