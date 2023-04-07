التمديد في مدّة تنظيم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بهذه الولاية..

تقرر التمديد في فترة تنظيم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمعرض المنستير الدولي إلى غاية يوم الأربعاء المقبل وفق ما أفادت وات اليوم المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهرة ثابت.

وسيقع توفير كمية إضافية من مادة القهوة في هذه النقطة علاوة على مواصلة تزويدها بالحليب ومشتقاته وبقية المواد الأخرى بأسعار المنتج حسب ذات المصدر.

ووردت اليوم على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين كمية 450 طن من الخضر والغلال. ويقع يوميا ضخ معدل يتراوح بين 25 ألف لتر و30 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم غير أنّ الجهة تعرف نقصا في مادة السكر ووقع التنسيق مع الديوان التونسي للتجارة لتلافيه.

وتراجعت أسعار لحم الخروف مقارنة ببداية رمضان حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد في مركز الولاية بين 37 دينار و39 دينار وفي المعتمديات بين 34 دينار و37 دينار. وتوقعت المديرة الجهوية أن يتراجع سعر الفلفل خلال الأسبوع المقبل إذ سيقع جني محصول جديد.

وسجلت فرق المراقبة الإقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أثناء 1686 زيارة ميدانية خلال النصف الأوّل من شهر رمضان 333 مخالفة اقتصادية تصدرتها المخالفات الاقتصادية المتعلقة بعدم إشهار الأسعار بنسبة 70 في المائة تليها غياب الفوترة وعدم وسم آلات الوزن، والاحتكار وإخفاء بضاعة والامتناع عن البيع وذلك في مختلف القطاعات وخاصة الخضر والغلال حسب زهرة ثابت.

وحجزت ذات الفرق خلال النصف الأوّل من رمضان لدى تاجر بيع بالتفصيل بالوردانين 72 كغ من التفاح و45 كغ من الموز أعيد ضخها وتأمين قيمتها في الخزينة العامة للدولة.

واقترحت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات خلال النصف الأوّل من رمضان غلق محل تجاري لبيع الغلال بالمنستير وقع الإحتفاظ بصاحبه بسبب ترفيعه في سعر الموز وعرقلته لمهمة أعوان فرق المراقبة الإقتصادية.

وبلغ معدل فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية شهر رمضان وإلى غاية اليوم بين خمسة وستة فرق يوميا وسيرتفع هذا العدد مع انطلاق الأيام التجارية في النصف الثاني وتنظيم الأيام التجارية بقصر هلال في حين تتواصل عملية إتمام الإجراءات القانونية بالنسبة إلى الأيام التجارية بالمنستير حسب ذات المصدر.

واشتكى عدد من المواطنين والمواطنات خلال تواجدهم اليوم في نقطة البيع من المستهلك من ارتفاع الأسعار في هذه النقطة.