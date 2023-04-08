هام/الأموال لن يتم اعادتها: دعم مالي لفائدة هؤولاء بهدف بعث مشاريع..

كشف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس أن الوزارة تعمل على برنامج موازي سيتم خلاله منح العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل تمويلات وللمرأة المعنفة والأمهات العازبات والمساجين المسرّحين اعتمادات في شكل هبة تصل قيمتها إلى نحو 50 ألف دينار دون إعادة وأيضا لفائدة الفئات المتحصلة على بطاقتي علاج صفراء أو بيضاء ممن يتقدمون بمشروع للحصول على التمويل وحتى من حاملي الشهائد العليا من أبناء العائلات المعوزة.

واوضح في تصريح لموزاييك اليوم السبت 8 افريل 2023 انه لدعم هذا البرنامج تعد وزارة الشؤون الاجتماعية اتفاقية لإمضائها مع الشركة التونسية للبنك وتتولى بموجبها الشركة البحث على ممولين لفائدة اصحاب المشاريع من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل إلى جانب عمل الوزارة على مقاربة الدفاع الاجتماعي وحماية المجتمع من سلوكيات محفوفة بالمخاطر وتطوير المقاربات الموضوعة لأجل هذه الأهداف من خلال فروعها ومؤسساتها بالجهات التي تقدم خدمات للمساجين وأطفال الشوارع وبمراكز الإصلاح التربوية وغيرها .