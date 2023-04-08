زلزال جديد يضرب تركيا..

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال كان بمنطقة “غوكصون” التابعة للولاية، وكان على عمق 16.36 كيلومترا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فيفري الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وكان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني بقوة 7.6 درجات، كما تلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.