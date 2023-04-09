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إحياء الذكرى 85 لعيد الشهداء بموكب رسمي بمقبرة 8 جانفي بمدينة بنزرت

2023/04/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أحيت ولاية بنزرت، اليوم الاحد، الذكرى 85 لعيد الشهداء (9 أفريل 1938)، بموكب رسمي أشرف عليه والي الجهة سمير عبد اللاوي بمقبرة 8 جانفي 1938 بحي الاندلس ببنزرت المدينة، وحضره ثلة من المناضلين وأفراد من عائلات الشهداء.
واستهل الموكب بتحية العلم بمشاركة تشكيلات أمنية وعسكرية وعدد من المنظمات والجمعيات الجهوية والوطنية والهياكل الرسمية، ووضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الوطن، وسط أجواء مهيبة واعتزاز بتضحيات المناضلين من مقاومي الاستعمار الفرنسي الغاشم ومن بناة الدولة التونسية.
وصرّح والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بالمناسبة، بأن “عيد الشهداء يحمل دلالات رمزية كبرى وعميقة في ولاية بنزرت باعتبارها ولاية الجلاء، وهو موعد متجدد للفخر والاعتزاز بصمود الشعب التونسي الأبي امام كل أشكال الظلم الاستعماري، وموعد لتذكير الجميع بأهمية الحفاظ على الأمانة وصونها بالعمل والمثابرة”.

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