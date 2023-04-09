إفتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية..

تعزّزت نقاط البيع من المنتج الى المستهلك بولاية بنزرت، اليوم الأحد، بافتتاح نقطة جديدة في محيط المرسى القديم وسط مدينة بنزرت، وذلك بالتعاون بين إحدى المؤسسات الخاصة والنسيج المجتمعي والمهني والسلط الجهوية والبلدية.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نقطة البيع الجديدة هي الثالثة من نوعها في الجهة عقب نقطي منزل بورقيبة وماطر، وتضمّ 9 أجنحة مخصّصة لعرض مختلف حاجيات المستهلك وذلك بأسعار تفاضلية مشجّعة، وفق تأكيده.

وأشار والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى إشرافه على افتتاح نقطة البيع الجديدة، إلى الابعاد التضامنية والاجتماعية لمثل هذه المبادرات باعتبارها آليات داعمة لتكافل التونسيين خلال الشهر الكريم، وفق تعبيره.

وأكّد حرص مختلف الهياكل على توفير الحاجيات الاستهلاكية للمواطنين، والضغط على الأسعار ما أمكن، والمتابعة الدورية لنسق التزوّد، علاوة على رفع درجات الرقابة في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية ونظيراتها المحلية.

وأعرب عن تقديره للمجهود التضامني المبذول من المجتمع المدني والمؤسسات والمواطنين والمهنيين منذ بداية شهر الصيام سواء من خلال إحداث نقاط بيع من المنتج الى المستهلك، او تنظيم موائد إفطار وتوزيع مساعدات اجتماعية لفائدة محدودي الدخل.