بطولة فرنسا : أولمبيك ليون يفوز على رين بثلاثية ويتقدم للمركز السابع

فاز أولمبيك ليون على ضيفه رين 3ـ1 ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية ليون كل من كورنتان توليسو في الدقيقة (60) وألكسندر لاكازيت (68) وبرادلي باركولا (79)، فيما أحرز هدف رين الوحيد لاعبه أمين غويري في الدقيقة (11).

ورفع ليون رصيده إلى 47 نقطة متقدما للمركز السابع فيما توقف رين في المركز السادس برصيد 50 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، تعادل أولمبيك مرسيليا مع لوريان من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث فيما وصل لوريان للنقطة 45 في المركز العاشر.

وتعادل موناكو مع ضيفه نانت بهدفين لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع فيما وصل نانت للنقطة 31 في المركز الرابع عشر.

وأسفرت بقية مباريات الجولة عن فوز أوكسير على مضيفه أجاكسيو بثلاثة أهداف دون رد، وتولوز على مضيفه مونبيلييه بهدفين مقابل هدف، وكليرمون على مضيفه تروا بهدفين دون رد، في حين تعادل ستاد ريمس مع ضيفه ستاد بريست بهدف لكل فريق. ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.