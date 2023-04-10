موعد عيد الفطر في تونس..

كشف رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك سفيان كمون أن يوم الجمعة 21 أفريل هو أول أيام عيد الفطر في تونس وفق الحسابات الفلكية.

وقال سفيان كمون في تصريح لموزاييك اليوم إن الخميس 20 أفريل يوافق الـ29 رمضان، وحسابيا فإن غرب العالم الاسلامي يدخل في شوال الجمعة 21 أفريل وشرق العالم الإسلامي يوم السبت 22 أفريل 2023، وفق تعبيره.

وأوضح كمون ”رؤية الهلال مرتبطة بثلاثة معطيات وتكمن في الاقتران الذي يصطلح عليه ببداية الشهر القمري ويقع في حدود الرابعة و25 دقيقة صباحا بتوقيت تونس العاصمة، والمعطى الثاني يتعلق بالشهر القمري وحسابيا هو قصير وأقل من القمري الوسطي بساعة و53 دقيقة والمعطى الثالث يتمثل في تسجيل كسوف كلي شرق المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي مما يجعل رؤية الهلال صعبة ..لذلك فإن دخول شوال يختلف بين شرق العالم الإسلامي وغربه..”