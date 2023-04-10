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نابل: 8646 مترشحا لاختبارات الباكالوريا رياضة موزعين على 20 مركز اختبار

2023/04/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد المترشحين لاختبارات الباكالوريا رياضة دورة جوان 2023 بولاية نابل، التي انطلقت اليوم الاثنين، 8646 مترشحا منهم 5142 إناث و3499 ذكور، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشباب والرياضة نزار العوسجي في تصريح لصحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، أن الاختبارات انطلقت صباح اليوم في ظروف طيبة، مشيرا إلى إضافة 3 مراكز اختبار خلال السنة الدراسية الحالية بكل من معتمديات سليمان وبني خلاد وتاكلسة ليبلغ عدد المراكز 20 مركزا، موزعة على كافة معتمديات الولاية من بينها المؤسسات التربوية أو المنشآت الرياضية الراجعة بالنظر للبلديات

وبين المندوب ان مجموع المترشحين لاختبارات الباكالوريا دورة جوان 2023 بولاية نابل بلغ 9409 مترشحين، منهم 630 تلميذا معفيا من اجتياز اختبار مادة التربية البدنية بالإضافة إلى 133 تلميذا منقطعا عن الدراسة

وتتواصل اختبارات باكالوريا رياضة إلى غاية 19 أفريل الجاري، على أن يكون يوم التدارك يوم 26 أفريل لمن لم يتسن لهم القيام بالاختبار في الأجل المسمى

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