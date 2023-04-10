لا اعلام خاص في جلسات البرلمان الجديد.!!

يعقد مجلس نواب الشعب بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.

وفي هذا الإطار أعلنت رئاسة المجلس أنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي. ولفتت إلى أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الاعلامية العمومية، والخاصة، والأجنبية المعتمدة بتونس، الى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس