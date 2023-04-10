سيدي بوزيد:4964 تلميذ باكالوريا يجتازون اختبار التربية البدنية

انطلقت اليوم الاثنين، اختبارات التربية البدينة لفائدة 4964 تلميذ باكالوريا بسيدي بوزيد، على ان تتواصل الاختبارات الى غاية يوم 19 من الشهر الجاري في مختلف المعتمديات.

وبين مندوب التربية بسيدي بوزيد جلال معمر في تصريح ل”وات”، أن التلاميذ يتوزعون الى 4266 تلميذا من المؤسسات العمومية وعددها 28 مؤسسة، و698 تلميذا من المؤسسات الخاصة وعددها 16 مؤسسة، وتجرى الاختبارات في 14 مركز اختبار تتمثل في المعاهد الأصلية و الملاعب البلدية و ملاعب ألعاب القوى بمختلف المعتمديات.

وشملت الاستعدادات لاختبارات التربية البدينة في سيدي بوزيد تخصيص منسق لكل مركز اختبار، وتشكيل لجنة في كل مؤسسة للتأطير والتوعية والتحسيس والمرافقة وتوخي السلامة مع منع الأجانب من الدخول لمراكز الاختبار والحرص على ضرورة الاستظهار بالاستدعاء.