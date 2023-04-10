جريمة مروعة: ينهي حياة زوجته بسكين بسبب الفواكه الجافة..!!

انقاذ حياة 43 مهاجرا تونسيا من الغرق..

لا اعلام خاص في جلسات البرلمان الجديد.!!

بعد الاعلان عن انهاء السنة الدراسية: وزير التربية يحسمها بخصوص سنة بيضاء..#خبر_عاجل

عاجل: رئاسة البرلمان الجديد تعلن عن قرار هام..

2023/04/10 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي فقط مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتوب التابعة للمجلس.
وأضاف البرلمان ، في بلاغ ، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وذكّر بأنه يعقد بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب منع في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت 13 مارس المنقضي صحفيي المؤسسات الإعلامية الخاصة والأجنبية المعتمدين بتونس من مواكبة الجلسة، ما دعا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى التعبير عن إدانتها الشديدة لهذا التمشي واعتبرته ضربا للحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات ويفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn