عاجل: رئاسة البرلمان الجديد تعلن عن قرار هام..

أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي فقط مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتوب التابعة للمجلس.

وأضاف البرلمان ، في بلاغ ، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وذكّر بأنه يعقد بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب منع في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت 13 مارس المنقضي صحفيي المؤسسات الإعلامية الخاصة والأجنبية المعتمدين بتونس من مواكبة الجلسة، ما دعا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى التعبير عن إدانتها الشديدة لهذا التمشي واعتبرته ضربا للحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات ويفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه.