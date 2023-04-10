صادم: طعن إمام أثناء سجوده في صلاة الفجر..

تعرّض إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، للطعن أثناء سجوده في صلاة الفجر، بينما كان يؤم أكثر من 200 شخص يؤدون الصلاة في ذلك الوقت، وفقاً لما ذكر موقع “northjersey”.

إذ قال مسؤولون لوسائل الإعلام إنّ المهاجم لم يكن من بين الجالية التي تتردّد على المسجد، لكنه شوهد في المسجد من قبل.

ووفق ما نقله موقع عربي بوست فقد جرى نقل إمام المسجد، سيد نقيب، البالغ من العمر 65 عاماً إلى المشفى لعلاجه من جروحه، في حين جرى القبض على المتهم بطعنه واسمه “شريف زوربا” ويبلغ من العمر 32 عاماً، والذي لم تعرف دوافعه بعد.

ووجّهت إلى زوربا تهمة الشروع في القتل من الدرجة الأولى، ومن المقرّر أن يمثّل لأوّل مرة أمام المحكمة بعد ظهر اليوم الإثنين، وفقاً لمكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك.

إلى ذلك، أوضح شقيق إمام المسجد، عبد النقيب، أنّ أخاه قد تعرض للطعن مرتين، في حين أكد المتحدث باسم المسجد عبد حمدان أن الواقعة كانت “حادثاً منفرداً”، ناسباً الفضل في نجاة الإمام إلى التصرف السريع من قبل المصلين الذين قبضوا على المتهم خلال محاولته الفرار.