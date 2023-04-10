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تراجع أسعار الحبوب في السوق العالمية خلال شهر مارس

2023/04/10 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

بلغ معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية للحبوب خلال شهر مارس 2023، نحو 415.5 دولار/طن أي أقل بنسبة 2.4 بالمائة مما كان عليه خلال شهر فيفري 2023، وأقل بنسبة 33 بالمائة من سعره في مارس 2022، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين .
كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 291.3 دولار/طن في مارس 2023 أي أقل بنسبة 9 بالمائة مما كان عليه في فيفري 2023، وأقل بــ 32.82 بالمائة عن سعره في مارس 2022.
وقدر معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 286 دولار/طن أي أقل بنسبة 5 بالمائة من سعره في فيفري 2023 وأقل بنسبة 32 بالمائة مما كان عليه خلال مارس 2022.

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