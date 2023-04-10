وزارة التربية تعلن عن قرار هام بخصوص هؤولاء التلاميذ..#خبر_عاجل

قرّرت وزارة التربية اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، منح المدرسة الإعدادية ومعهد المكفوفين ببئر القصعة من ولاية بن عروس سيارة لتسهيل تنقل التلاميذ وقضاء شؤونهم.

وجاء ذلك خلال زيارة غير معلنة أداها اليوم وزير التربية محمد علي البوغديري إلى الإعدادية والمعهد المذكورين للاطلاع على ظروف إقامة وإعاشة التلاميذ.

وقال بلاغ للوزارة، إن البوغديري استمع لمشاغل التلاميذ وتوجه بالشكر للقيمين والإطار التّربوي والمنسقة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية ببن عروس، الذين أمّنوا استمرارية الخدمات المقدمة للتلاميذ بهذه المؤسسة.

وشارك وزير التربية رفقة شكري التيساوي رئيس الديوان والمندوبة الجهوية للتربية ببن عروس حسناء المعافي وعدد من الإطارات التربوية وجبة الإفطار مع مجموعة من التلاميذ المقيمين.