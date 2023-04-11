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متابعة/هذا آخر ما كتبه اللاعب نزار العيساوي قبل محاولته الانتحار..#خبر_عاجل

2023/04/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في متابعة للحادثة الاليمة التي شهدتها ولاية القيروان امس بعد محاولة لاعب كرة قدم الانتحار حرقا بسبب خلاف مع بائع موز وتقديمه شكاية ضده لتوجه للاخير تهم خطيرة مما دفعه لمحاولة الانتحار وسط الطريق العام وامام اعين المارة.

تداول مقربون من اللاعب تدوينة نشرها الاخير قبل اقدامه على الانتحار قال فيها: “خايبة برشا كي تشوف حقك يتسرق قدام عينيك مرة واثنين وثلاثة باسم القانون وماتنجمش تتكلم وتوجع برشا كي تحس روحك غريب وانت ولد بلاد وكاسحة برشا كي تتحرم من صغارك تشوفهم ما تنجمش تتكلم ..اليوم باش نتكلم اخر مرة في حياتي ..

اليوم سوف احكم على نفسي سوف اكون المتهم والقاضي في نفس الوقت ..انا القاضي نزار العيساوي احكم على المتهم نزار العيساوي بالموت حرقا وذلك لانه كان رجلا…”رفعت الجلسة…”

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