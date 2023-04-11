باجة: وقفة احتجاجية لعمال الحضائرللمطالبة بادماجهم وتسوية وضعياتهم



نفذ عمال الحضائر، اليوم الثلاثاء، امام مقر ولاية باجة، وقفة احتجاجية للمطالبة بادماجهم وتسوية وضعياتهم وتنفيذ التعهدات التى قطعتها معهم الحكومة، منددين بما لوحظ من “تملص من تنفيذ الوعود التى تم اعطاؤها لعمال الحضائر”، وفق تعبير الممثلة عن المحتجين هنونة الماجري في تصريحها ل”وات” والتى عبرت عن رفضها “هرسلة عمال الحضائر الذين يمثلون عماد الادارة التونسية في كل القطاعات”، حسب تعبيرها.

وادان عدد من المحتجين قانون الوظيفة العمومية الذى اعتبروا انه اقصى من سنهم فوق ال45 سنة، داعين الى انصافهم وادماجهم ومراعاة ظروفهم الاجتماعية التى تسبب عدم ادماجهم في هشاشتها وفي تهميشهم، واكد عدد منهم ل”وات” انهم يعملون فى مؤسسات الدولة منذ اكثر من 14 سنة، حيث كان سنهم في السنوات الاولى من عملهم دون ال40 سنة لكن تشغيلهم الهش كعمال حضائر والتملص من التعهدات تسبب في تواصل تهميشهم حتى عمر متقدم، حسب قولهم.

وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر قد اصدر امس بيانا دعا فيه الى تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2022 الخاص بعمال الحضائر اقل من 45 سنة والأمر الحكومي عدد 436 المدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 جوان 2021

وادان المجمع في بيانه “التسويف وتعطيل مستقبل آلاف العائلات من عمال الحضائر” واشار البيان إلى “البطء الشديد” في استكمال إجراءات انتداب الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 “مما انجر عنه تأخير في إجراءات انتداب الدفعة الثانية والتي كان من المفروض ان تكون بداية شهر جانفي 2023”.