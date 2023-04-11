النيابة العمومية تفتح تحقيق ضد رئيس مركز حرس وعون حرس بلدي ببنزرت..#خبر_عاجل

افاد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله، ان النيابة العمومية تولت عقب إتمام إجراءات الاستنطاق، فتح بحث تحقيقي ضد رئيس مركز حرس وعون حرس بلدي بالجهة وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك من اجل استغلال موظف عمومي صفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والاضرار بالإدارة ومخالفة تراتيب حفظ وإدارة المكاسب المكلف بها بمقتضى وظيفه ومحاولة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه والمشاركة في كل ذلك طبقا للفصول 32و59و83و96و97 و291و292 من المجلة الجزائية.

يشار الى ان قضية الحال تعود، وفق مصدر محلي، الى شكاية تقدم بها صاحب دراجة نارية (من النوع الكبير) مفادها انه فوجئ مؤخرا بعرض دراجته النارية للبيع على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، رغم انها محجوزة بأحد المستودعات البلدية منذ يوم 19 جويلية 2022 ، فتم اخطار المصالح الأمنية والنيابة العمومية، التي اذنت بفتح بحث تحقيقي حول الواقعة، قبل ان يتولى قاضي التحقيق الرابع امس الاثنين اصدار بطاقة إيداع بالسجن في شان المتهمين الاثنين في انتظار استكمال بقية الاجراءات الواجبة بشان مثل هذه القضايا.