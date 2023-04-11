انتقالات : “احتمالات كبيرة” في عودة ميسي إلى بيته برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية, اليوم الثلاثاء, عن وجود احتمالات كبيرة في عودة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي, إلى “بيته” برشلونة الإسباني قبل توديع الملاعب, مستندة في ذلك على المعلومات التي تؤكد أن النادي الكاتالوني لا ينكر حقيقة مفاوضاته مع “ليو” في الوقت الحالي.

ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2023, ولم يفتح النادي باب المفاوضات مع اللاعب بخصوص تجديد عقده حتى الآن. وأكد نائب رئيس برشلونة, رافا يوستي, في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو”, “تواصل النادي الكتالوني مع ميسي ووالده”, مضيفا أن ” مثل هذه القصص يجب أن تنتهي بشكل جيد”.

بدورها أكدت الصحيفة الاسبانية أن ليونيل ميسي ” منفتح على العودة بالفعل بشرط اتصال مباشر من الرئيس خوان لابورتا, وعرض جيد, ومفاوضات سرية, وضمانات من رابطة البطولة الإسباني لحصوله على راتب يرضيه من جهة, ولا يقع بالنادي الكتالوني في فخ اللعب المالي النظيف من جهة أخرى, لكي لا تتكرر مأساة تسجيل اللاعبين من جديد, التي كانت سببا في رحيله عن الفريق قبل عامين”.

ولأول مرة يعترف برشلونة رسميا بالتواصل مع ليونيل ميسي من أجل العودة, منذ رحيله عن الفريق و زالت بذلك تلك المساحة الرمادية التي كانت تتحدث بها ادارة خوان لابورتا على ميسي بوصفه على انه جزءا من تاريخ النادي فقط .

وبالمقابل كانت العديد من المصادر الإعلامية الفرنسية , على راسها صحيفة حسب “ليكيب” قد أكدت وصول الطريق بين ليونيل ميسي وإدارة باريس سان جيرمان إلى طريق مسدود.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن هناك 4 شروط حول عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني, على رأسها موافقة قائد الأرجنتين أولا على الأمر, ويتمثل الشرط الثاني في عقد اجتماع بين خوان لابورتا رئيس برشلونة والأرجنتيني ليونيل ميسي, من أجل تصفية الخلافات الأخيرة بين الطرفين.

وأما الشرط الثالث أن تسمح قوانين اللعب المالي النظيف بتسجيل عقد ليونيل ميسي, بعد تخفيض الرواتب بـ200 مليون يورو, وأخيرا يجب تسجيل عقود ثلاثي برشلونة, رونالد أراوخو وجافي وبالدي قبل التفكير في تسجيل عقد ميسي.

وكان ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة, بسبب عدم قدرة النادي على تحمل تعاقد جديد معه بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني, وانضم إلى باريس سان جيرمان فس صيف 2021 بعقد مدته موسمين .