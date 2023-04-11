فك اعتصام الأفارقة أمام المفوضية: هذا ما كشفته وزارة الداخلية..#خبر_عاجل

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن تدخل رجال الأمن اليوم لفكّ اعتصام مهاجرين أمام مقرّ المفوضية السامية لحقوق اللاجئين اليوم، جاء إثر ورود شكاية من قبل الممثلة القانونية لشؤون اللاجئين بالمركز الوطني بالبحيرة، مشيرا إلى أنها طلبت حماية مقر المفوضية من الاعتداءات المتكررة على الموظفين وعلى تجهيزات المفوضية.

وأضاف بوزغاية أنه تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت للوحدات الأمنية بالتدخل لفض الاعتصام الذي ينفذه مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء، لكنهم بادروا برشق رجال الأمن بالحجارة وهشموا نوافذ المفوضية، وفق تصريحه.

وأكد أنه تمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت باستعمال القوة لفض الاعتصام وملاحقة المعتدين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق ومحاضر عدلية في حق عدد من المهاجرين الذين تورطوا في الاعتداء على الممتلكات الخاصة وعلى رجال الأمن.