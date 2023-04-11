سرقا دراجة نارية محجوزة: هذا ما قرره القضاء في حق رئيس مركز حرس وعون ببنزرت..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ رئيس مركز حرس وطني وعون حرس بلدي من أجل الاستيلاء على درّاجة نارية فاخرة من مستودع الحجز البلدي وعرضها للبيع وفق ما اوردته موزاييك.

وانطلقت الأبحاث في ملف القضية على اثر شكاية تقدم بها شاب مفادها أن الوحدات الأمنية ببنزرت تولّت الصّائفة الماضية حجز درّاجته النارية الفاخرة والكبيرة الحجم ، غير أنه فوجئ مؤخّرا بعرضها للبيع على إحدى الصفحات الفايسبوكية.

وحسب الأبحاث المجراة، أذنت النيابة العمومية بإجراء الأبحاث اللازمة والتي كشفت عن تورط رئيس مركز حرس وطني وعون حرس بلدي في الاستيلاء على الدراجة النارية من مستودع الحجز وعرضها لاحقا للبيع.