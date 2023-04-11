بسبب “فلوجة”: سمير الوافي يفتح النار على وزير التربية..

نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك علق فيها على نهاية مسلسل فلوجة الذي اثار ضجة كبيرة.

وقال الوافي ” الآن وبعد هذا الإجماع على جودة مسلسل ” فلوجة ” وبلوغه أعلى درجات الإتقان إخراجا وتمثيلا وكتابة…والتأكد من عدم تجنيه على الواقع وصدور حكم جماعي ببراءته من التحامل على المجتمع…وسيطرته على حواس التوانسة وتحكمه في أنفاسهم طيلة عرضه…ونجاته من كل المؤامرات الفاشلة التي إستهدفته من محامين وجمعيات ونقابات وصفحات وغوغاء ومؤسسات و “هوكش”…بفضل تعقل الهايكا و ترفع الدولة وعدالة القضاء…الذين لولا صمودهم في وجه تيار هيستيري همجي عبثي…لتوقف المسلسل منذ أول حلقة بتواطئ من الوعي الجماعي المتخمر…!!!””

وانتقد الوافي بشكل لاذع ردود الأفعال المتسرعة التي حكمت على مسلسل فلوجة منذ بداية مذكرا بطريقة غير مباشرة برد فعل وزير التربية وقال “”الآن وبعد إنتصار صنّاع المسلسل على كل ذلك…وإنتقامهم الراقي بالنجاح الباهر وهو أرقى إنتقام…يمكن أن نتفهم ونتناسى كل ردود الفعل الهيستيرية…لكننا لن ننسى تسرّع ذلك الوزير في إدانة المسلسل والتحريض عليه بتصريح عبثي متشنج ومتسرع…لأنه أساء للدولة التي يمثلها…والدولة مطالبة بالترفع والرصانة والحكمة…ولو كنت من صناع المسلسل لرفعت ضده قضية لأنه ظلم العمل وتحامل عليه وهدد مصيره بمحاولة التأثير على المستشهرين بما قاله…لكنه قد يكون فشل حتى في منع عائلته من مشاهدته إلى آخر لحظة !!!””