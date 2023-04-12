راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يغيب عن مواجهة إشبيلية

قال نادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء إن مهاجمه ماركوس راشفورد سيغيب عن مواجهة إشبيلية في ذهاب دور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بسبب إصابة عضلية.

وأمسك راشفورد، هداف يونايتد في الموسم الحالي برصيد 28 هدفا في كافة المسابقات، بداخل ساقه اليمنى إثر محاولته اللحاق بكرة عالية خلال الفوز 2-صفر على إيفرتون في أولد ترافورد يوم السبت الماضي ليغادر الملعب قبل عشر دقائق من النهاية.

وقال يونايتد في بيان “أثبت التقييم اللاحق للإصابة أن ماركوس سيكون غير متاح لبضع مباريات لكن يتوقع عودته قبل نهاية الموسم. غياب الدولي الإنقليزي مخيب للآمال بالنظر لمستواه الرائع هذا الموسم … لكن يوجد ارتياح أيضا بشأن إمكانية عودته للمباريات المهمة في الأسابيع الأخيرة من الموسم”.