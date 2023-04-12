إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة بصفاقس وقلعة الأندلس و إنقاذ 76 مجتازا وانتشال 10 جثث



تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية بصفاقس) والشمال (المنطقة البحرية بتونس)، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 76 مجتازا، من بينهم 4 تونسيين والبقية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. كما تم إنتشال 10 جثث بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر، وفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني الذي أضاف في بلاغ له اليوم الأربعاء أن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين.

وفي بلاغ ثان له أفاد المصدر بأن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي وجبنيانة وسوسة، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 11 و12 أفريل 2023، من ضبط 13 شخصا من بينهم منظما عمليات الهجرة غير النظامية والبقية بصدد التحضير للإبحار خلسة.

وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء.