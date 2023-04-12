هشام حسني يفجرها ويكشف عن الطرف الذي منع الصحفيين من دخول البرلمان..

كشف النائب بالبرلمان الجديد هشام حسني بأن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة هو من اتخذ اثر مشاورات قرار منع الصحفيين من وسائل اعلام خاصة وأجنبية من دخول البرلمان وتغطية أعماله والاقتصار على الاعلام العمومي .

وأكد في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنه تم تجاوز الاشكال وتمت المصادقة امس لفائدة مقترح كان تقدم به حول السماح للصحفيين بالدخول للبرلمان مضيفا انه كان هناك نواب ضد ادراج المقترح المتعلق بالصحفيين بجدول اعمال جلسة أمس مردفا بالقول إن المداخلات كانت جلها مع حرية الاعلام. وكانت نتيجية التصويت لفائدة السماح للصحفيين ( 48 نائبا صوتوا بلا و84 صوتوا بنعم واحتفظ الباقي باصواتهم )