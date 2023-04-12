عاجل: ملثمون يقتحمون مصاغة في وضح النهار ويسرقون كمية من الذهب..

الخارجية: السلطات السورية وافقت فورا على تعيين سفير تونس بدمشق

الرصد الجوي يقدم تفاصيل جديدة عن تحري هلال العيد..

فظيع/اصطدام سيارتين واشتعال إحداهما: وهذه حصيلة الجرحى..

هشام حسني يفجرها ويكشف عن الطرف الذي منع الصحفيين من دخول البرلمان..

2023/04/12 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

كشف النائب بالبرلمان الجديد هشام حسني بأن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة هو من اتخذ اثر مشاورات قرار منع الصحفيين من وسائل اعلام خاصة وأجنبية من دخول البرلمان وتغطية أعماله والاقتصار على الاعلام العمومي .

وأكد في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنه تم تجاوز الاشكال وتمت المصادقة امس لفائدة مقترح كان تقدم به حول السماح للصحفيين بالدخول للبرلمان مضيفا انه كان هناك نواب ضد ادراج المقترح المتعلق بالصحفيين بجدول اعمال جلسة أمس مردفا بالقول إن المداخلات كانت جلها مع حرية الاعلام. وكانت نتيجية التصويت لفائدة السماح للصحفيين ( 48 نائبا صوتوا بلا و84 صوتوا بنعم واحتفظ الباقي باصواتهم )

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn